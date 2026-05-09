دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: استفاده غیرقانونی از خودرو‌های مخصوص حمل بار برای جابه‌جایی شهروندان و کارگران ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم کرم‌الهی با اشاره به تکرار حوادث منجر به تلفات جانی در دزفول مبنی بر استفاده مسافربری از وسایل نقلیه باری، بیان کرد: افزایش استفاده غیرقانونی از خودرو‌های مخصوص حمل بار برای جابه‌جایی شهروندان و کارگران، حوادث متعددی به ویژه در روز‌های اخیر رقم زده است.

وی ضمن هشدار نسبت به متخلفان بیان کرد: هرگونه استفاده از وسایل نقلیه حمل بار برای جا به جایی افراد، چه در مسیر‌های بین‌شهری و چه در معابر درون‌شهری، تخلفی خطرناک و تهدیدی برای سلامت و جان مردم محسوب و با متخلفان برخورد شدید و قانونی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: درصورت مشاهده این تخلف، خودرو به‌صورت فوری توقیف و به پارکینگ منتقل و برای رانندگان و عوامل، جریمه‌های سنگین، وضع می‌شود.

وی ادامه داد: دستور ویژه‌ای به نیروی انتظامی، پلیس راه و پلیس راهور ابلاغ شده تا با اجرای بازرسی‌ها و کنترل‌های مستمر، نسبت به شناسایی خودرو‌های متخلف اقدام و بدون هرگونه اغماض با آنان برخورد کنند.

کرم‌الهی تاکید کرد: دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از جان شهروندان، با هر اقدامی که امنیت و سلامت مردم را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد می‌کنند.