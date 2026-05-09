اعلام زمان پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی و ارزشیابی متوسطه اول و دوم
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی ادارهکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از پایان رسمی سال آموزشی دوره ابتدایی در روز ۸ خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیبخش یوسفی در جلسه ستاد آزمون استان با بیان اینکه ثبت نتایج ارزشیابیهای دانشآموزان به صورت غیرحضوری و توسط معلمان و مدارس انجام میشود گفت: تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایههای داخلی دورههای اول و دوم متوسطه اول و دوم، شامل پایههای هفتم، هشتم و دهم، به شورای تأمین استانها واگذار شده و اطلاعرسانی در این زمینه به زودی انجام می شود.
وی با اشاره به شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در این پایهها افزود: دروس داخلی و غیر نهایی نوبت دوم با مجوز شورای تأمین استان و منطقه، با اولویت حضوری و رعایت اصل پراکندگی دانشآموزان و جلوگیری از تلاقی و تجمع پایهها برگزار میشود.
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی ادارهکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در صورت موافقت نکردن شورای تأمین، ارزشیابیها به صورت غیرحضوری و بر اساس شواهد و مستندات عملکرد تحصیلی دانشآموزان در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد.
یوسفی افزود: در خصوص پایه نهم، در صورت تأمین امنیت پایدار و صدور مجوز شورای تأمین، سؤالات امتحانی به صورت استانی طراحی و توسط مدیر و دبیر مربوطه در مدارس اجرا و نمرهگذاری خواهد شد.
وی همچنین در خصوص دروس کارگاهی فنی و حرفهای، کاردانش، تربیت بدنی، آمادگی دفاعی، کارآفرینی و تولیددر دوره متوسطه نظری گفت: ارزشیابی این دروس در همه پایهها و رشتههای تحصیلی با توجه به شرایط امنیت پایدار از خرداد تا شهریورماه انجام خواهد شد.