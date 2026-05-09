دولت پاکستان بار دیگر قیمت فرآوردههای نفتی را به طور قابل توجهی افزایش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد به نقل از سایت خبری «دیلی جنگ» وزارت نفت پاکستان با صدور ابلاغیهای رسمی اعلام کرد: قیمت هر لیتر بنزین با افزایش ۱۴.۹ روپیه به ۴۱۴ روپیه (معادل تقریبی۲۹۲ هزار تومان) رسیده است.
بر اساس این اعلامیه قیمت گازوئیل نیز با افزایش ۱۵ روپیهای به ۴۱۴ روپیه در هر لیتر افزایش یافت.
منابع وزارت نفت پاکستان اعلام کردند همزمان با افزایش قیمت سوخت، میزان عوارض دولتی موسوم به «لِوی» نیز افزایش یافته است.
بر این اساس عوارض هر لیتر بنزین از ۱۰۳ به ۱۱۷ روپیه پیسه افزایش یافته است.
وزارت نفت پاکستان تاکید کرد قیمتهای جدید از امروز (شنبه) اجرایی شده و به مدت یک هفته اعتبار خواهد داشت.
افزایش دوباره قیمت سوخت در حالی صورت میگیرد که پاکستان در هفتههای اخیر با نگرانیهای فزاینده درباره هزینههای انرژی، فشار تورمی و وابستگی شدید به واردات نفت مواجه بوده است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه روند افزایشی قیمت سوخت میتواند تأثیر مستقیمی بر هزینه حمل و نقل و قیمت کالاهای اساسی در این کشور داشته باشد.