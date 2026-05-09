معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بر سه محور اساسی «تداوم آموزش»، «ایجاد آرامش و تقویت شبکه ارتباطی» و «رصد و نظارت بر کیفیت یادگیری» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضوان حکیم‌زاده در مراسم گرامیداشت مقام معلم که به‌صورت مجازی و با حضور منتخبان کشوری و استانی طرح‌ها و برنامه‌های دوره ابتدایی و همچنین همکاران شاغل در مدارس عشایری استان خراسان شمالی برگزار شد، ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم، از تلاش‌های مدیران، معلمان، راهبران آموزشی و مجموعه همکاران آموزش ابتدایی این استان تقدیر کرد.

وی در این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاونت آموزش ابتدایی در راهبری برنامه‌های آموزشی، اظهار کرد: اهتمام، هدایت، نظارت و پیگیری مستمر مسئولان استانی در حوزه آموزش ابتدایی و آموزش عشایری، زمینه‌ساز نتایج ارزشمند و امیدبخش در این استان شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه، با قدردانی از فداکاری معلمان سراسر کشور در ماه‌های اخیر، گفت: با همت و همراهی معلمان، آموزش و پرورش کشور توانست در شرایط دشوار نیز مسیر تعلیم و تربیت را با قوت ادامه دهد و کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای بگذارد.

وی افزود: در معاونت آموزش ابتدایی، اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در دو مقطع پیش از آغاز جنگ و پس از آن دنبال شد؛ به‌گونه‌ای که تولید محتوای آموزشی، تهیه فیلم‌های آموزشی مبتنی بر محتوای کتاب‌های درسی، تقسیم کار میان استان‌ها و راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی، از جمله اقداماتی بود که با هدف آمادگی برای تداوم آموزش انجام شد.

تداوم آموزش در سه محور اصلی

حکیم‌زاده با تشریح رویکرد‌های اصلی معاونت آموزش ابتدایی، تصریح کرد: برنامه‌های این معاونت در شرایط اخیر بر سه محور اصلی استوار بوده است؛ نخست، تداوم آموزش از طریق بهره‌گیری از ظرفیت مدرسه تلویزیونی، درس‌نامه‌ها و سایر بستر‌های آموزشی؛ دوم، ایجاد آرامش و تقویت شبکه ارتباطی میان معلمان، مدیران، خانواده‌ها و دانش‌آموزان؛ و سوم، رصد و نظارت مستمر بر فرایند آموزش با هدف اطمینان از کیفیت یادگیری.

وی با تأکید بر اینکه تداوم آموزش صرفاً به معنای برگزاری کلاس‌ها نیست، خاطرنشان کرد: استمرار آموزش در دوره ابتدایی نیازمند توجه همزمان به کیفیت یادگیری، همراهی دانش‌آموزان، نقش‌آفرینی خانواده‌ها و تقویت ارتباط میان اجزای نظام آموزشی است.

نقش شبکه ارتباطی در ایجاد اطمینان و آرامش

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، ارتباط مستمر میان معلمان و دانش‌آموزان، مدیران و مدارس، و همچنین مسئولان مناطق با واحد‌های آموزشی را از نقاط قوت این دوره دانست و افزود: شکل‌گیری یک شبکه ارتباطی منسجم، همدل و مسئولانه در آموزش ابتدایی کشور، موجب شد خانواده‌ها اطمینان یابند که فرایند آموزش متوقف نشده و مدیران و معلمان مدارس در کنار آنان حضور دارند.

وی ادامه داد: این ارتباط مؤثر، نقش مهمی در کاهش احساس نگرانی خانواده‌ها، افزایش همدلی و پشتیبانی از دانش‌آموزان و تداوم خدمات آموزشی ایفا کرده است.

ضرورت بازطراحی آموزش مجازی متناسب با دوره ابتدایی

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های آموزش در دوره ابتدایی، تصریح کرد: آموزش مجازی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان سال‌های نخست ابتدایی، با دشواری‌ها و محدودیت‌های خاصی همراه است و به همین دلیل لازم است طراحی آموزشی در این فضا متناسب با ویژگی‌های رشدی کودکان، نیاز‌های یادگیری آنان و مقتضیات این دوره تحصیلی انجام شود.

وی تأکید کرد: معلمان دوره ابتدایی برای اثربخشی بیشتر آموزش در فضای مجازی، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های فعال تدریس، فعالیت‌های مکمل، جلب مشارکت دانش‌آموزان و استفاده از الگو‌هایی مانند تدریس معکوس هستند تا هم خستگی دانش‌آموزان و خانواده‌ها کاهش یابد و هم یادگیری عمیق‌تر و پایدارتر شکل گیرد.

تشویق معلمان به اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری بخش دوم جشنواره «اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری»، از اختصاص این بخش به تجربه‌های موفق تدریس فعال در فضای مجازی خبر داد و گفت: تجربه‌های عملی و موفق معلمان می‌تواند بیش از هر توصیه و کارگاهی به ارتقای کیفیت آموزش کمک کند و لازم است زمینه برای ثبت، ارائه و به‌اشتراک‌گذاری این تجربه‌ها فراهم شود.

وی از مسئولان استانی خواست با تشویق معلمان برای حضور در این جشنواره، بستر استفاده سایر همکاران از تجربه‌های برتر آموزشی را فراهم کنند.

توجه ویژه به آموزش در مدارس عشایری

حکیم‌زاده در ادامه با تقدیر از زحمات معلمان مدارس عشایری، به‌ویژه معلمان شاغل در مناطق روستایی و عشایری، اظهار کرد: برگزاری حضوری کلاس‌ها در برخی از این مناطق با مجوز‌های لازم انجام شده و در کنار آن، استفاده از درس‌نامه‌ها و نظارت راهبران آموزشی برای اطمینان از یادگیری دانش‌آموزان، به‌ویژه در پایه اول ابتدایی، با جدیت دنبال شده است.

وی با اشاره به اهمیت پایه‌های نخست تحصیلی در شکل‌گیری سواد پایه دانش‌آموزان، بر ضرورت تداوم نظارت آموزشی و حمایت هدفمند از فرایند یادگیری در این مناطق تأکید کرد.

تأکید بر برنامه‌های جبرانی و استمرار حمایت آموزشی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی در استان، گفت: ضروری است با تداوم برنامه‌ریزی‌ها و اجرای اقدامات جبرانی پس از ارزیابی‌های پایانی، زمینه اطمینان از یادگیری همه دانش‌آموزان فراهم شود تا بتوان سال تحصیلی را با کیفیت مطلوب و دستاورد‌های مناسب آموزشی به پایان رساند.