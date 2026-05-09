البرزنشینان هرشب پرشور تر از شب های قبل در میدان حاضر می شوند
مردم درجای جای استان، با اقتدار و همدلی درمیدان حضور دارند و با مشتهای گره کرده، فریاد دشمن شکن سرمی دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حضورحماسی وآگاهانه امروز مردم درتاریخ عزت و اقتدار این سرزمین، ماندگاراست و دفاع جانانه از وطن یکبار دیگر برای تمام مردم جهان تعریف شده و به تصویر درآمده است. البرزنشینان هم از ابتدای جنگ تحمیلی سوم با حضور گسترده و پرشور خود ثابت کردند برای اهداف ارزشمند کشورمان و دفاع از سرزمین مادری، یک قدم عقب نشینی نمیکنند و، چون رودهای خروشان، دشمنان را وادار به تسلیم و توقف خواهند کرد.