به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: پارسال ۵۵ سایت توسعه ارتباطات همراه، در سطح روستا‌های استان راه اندازی شده است.

بهی، افزود: با راه اندازی این سایت‌ها به شبکه ملی اطلاعات، مجموعا ۷۵ روستای استان با جمعیت بیش از ۶ هزار خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۴۳ سایت جدیدالاحداث و مجهز به تکنولوژی نسل ۲، ۳ و ۴ همراه هستند و پوشش تلفن و اینترنت پرسرعت همراه را برای بیش از ۴ هزار خانوار در ۵۵ روستا برقرار کرده‌اند.

به گفته وی مابقی، یعنی ۱۲ مورد، ارتقاء تکنولوژی سایت‌های تلفن همراه موجود در روستا‌ها بوده است که پوشش اینترنت پرسرعت همراه را برای بیش از دو هزار خانوار در ۲۰ روستا تأمین کرده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: اجرای این سایت‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۶۶ میلیارد تومان از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری اپراتور‌های ایرانسل و همراه اول انجام شده است.

بهی همچنین از پرداخت ۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات توسعه اشتغال از محل منابع تبصره ۱۸، به طرح‌های حوزه فناوری اطلاعات استان در سال گذشته خبر داد.

وی در این باره گفت: مجموع منابع تخصیص یافته به این حوزه ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که با همت فعالان حوزه فناوری اطلاعات استان و مساعدت پست بانک بیش از ۵۳ میلیارد تومان معادل ۱۲۸ درصد تسهیلات تخصیصی جذب و برای ۱۵ طرح فناوری اطلاعات استان پرداخت شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: با اعطای این تسهیلات برای ۸۵ نفر ایجاد اشتغال شده است.