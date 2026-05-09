کشف ۵۰۰ هزار تن مواد پتروشیمی احتکاری در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان از کشف سه انبار ۵۰۰ هزار تنی مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده در الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده انتظامی لرستان گفت:در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز ،سه انبار احتکار مواد خام صنایع پتروشیمی (پلیکربنات) به وزن ۵۰۰ هزار تن در این شهرستان شناسایی و توقیف شد.
سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: سودجویان برای پنهانکاری و تسهیل فرآیند قاچاق، این مواد را در کیسههای سیمان و تحت پوشش شرکتهای تولید سیمان جاسازی کرده بودند که با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی این اقدام ناکام ماند.
وی، ارزش اولیه محمولههای کشفشده را بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و بیان کرد: پس از هماهنگی قضایی همه ی اقلام کشفشده به همراه متهمان برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی استان تحویل شد.
سردار هاشمیفر با هشدار جدی به مخلان اقتصادی گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی همهجانبه، کوچکترین تحرکات افراد سودجو را رصد کرده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت اقتصادی جامعه را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.