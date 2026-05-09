فرماندار اهواز گفت: تاکنون ۶۷ هزار تن گندم از کشاورزان اهواز خریداری شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مزارع گندم آبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری بیان کرد: این میزان خرید نشان‌دهنده تلاش کشاورزان و برنامه‌ریزی مناسب در حوزه تولید و برداشت محصول است.

وی با بیان اینکه بازدیدی از روند خرید گندم کشاورزان بخش اسماعیلیه اهواز انجام شد و شرایط مطلوب است، ادامه داد: خوشبختانه فرآیند خرید گندم در مرکز اهواز به‌صورت روان و منظم در حال انجام است و خدمات ارائه‌شده به کشاورزان مطلوب و رضایت‌بخش بوده است.

بویری با تشکر از مسئولان جهاد کشاورزی، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران مراکز خرید افزود: همکاری و هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های متولی نقشی مهم در تسهیل روند تحویل محصول کشاورزان داشته است.

فرماندار اهواز اعلام کرد: تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به کشاورزان و تسریع در روند پرداخت مطالبات از سوی مسئولان مربوطه باید به‌درستی اجرا شود و ضروری است تمام تلاش برای مدیریت روند خرید تا پایان فصل برداشت با همین کیفیت صورت گیرد.

برداشت گندم در خوزستان از ۲۰ فروردین‌ماه آغاز شده و در یک دوره فشرده ۴۰روزه به پایان می‌رسد. برداشت گندم ابتدا در مناطق جنوبی استان همچون هندیجان، ماهشهر، شادگان و خرمشهر شروع می‌شود و سپس به‌تدریج به مناطق مرکزی و غربی خوزستان کشیده خواهد شد. در نهایت، کار برداشت گندم در مناطق سردسیر ایذه، باغملک و دزپارت در نیمه نخست خرداد آغاز می‌شود.

خوزستان با تولید سالانه ۱۷.۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.