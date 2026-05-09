همزمان با حضور هیئت عالیرتبه آستان قدس رضوی در پاکستان، نشست نخبگان علمی، فرهنگی و مذهبی با محور «مقام ولایت» و با حضور علما، دانشگاهیان، پزشکان، بانوان فرهیخته و محبان اهل‌بیت علیهم‌السلام در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «دکتر سید جلال حسینی» رئیس مراکز اسناد، موزه و کتابخانه‌های آستان قدس رضوی، دکتر کاشانی مدیر بین‌الملل آستان قدس رضوی و استاد محمدرضا شفیعی قاری بین‌المللی حرم مطهر رضوی در سفری یک‌روزه به لاهور با هدف تقویت روابط فرهنگی و دینی و قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در این نشست با نخبگان شرکت کردند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط استاد شفیعی آغاز شد و سپس دکتر مسعودی مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور، حضور خادمان حرم رضوی را مایه افتخار مردم پاکستان دانست و با اشاره به شخصیت شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی گفت: ایشان خدمت در آستان امام رضا علیه‌السلام را بزرگ‌ترین افتخار خود می‌دانست.

مسئول خانه فرهنگ ایران در لاهور تاکید کرد که حضور خادمان آستان قدس رضوی در قلب فرهنگی پاکستان، نمادی از پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی میان دو ملت است.

در ادامه مفتی عاشق حسین امام جمعه و رئیس مدرسه قرآنی فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها به نمایندگی از علمای اهل سنت، حضور هیأت ایرانی را برای پاکستان مبارک و پربرکت توصیف کرد و از مواضع حمایتی پاکستان در قبال ایران قدردانی نمود.

محور اصلی نشست، سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید جلال حسینی درباره جایگاه امامت و ولایت در اسلام بود.

وی با استناد به حدیث «سلسلة الذهب» از امام رضا علیه‌السلام، امامت را شرط تحقق کامل توحید دانست و تاکید کرد که «نظام امامت هرگز در برابر باطل سر خم نمی‌کند».

رئیس مراکز اسناد و کتابخانه‌های آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به ماجرای ایمان آوردن ساحران فرعون در سوره اعراف، تصریح کرد: ذکر نام حضرت هارون در کنار حضرت موسی علیهماالسلام نشانه استمرار هدایت الهی و اهمیت جایگاه «وصی» در کنار «نبی» است؛ موضوعی که به گفته وی همواره موجب هراس جریان‌های استکباری بوده است.

در بخش دیگری از نشست، شخصیت‌های علمی و اجتماعی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران را نماد مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار توصیف کرده و پیروی ملت ایران از فرهنگ عاشورا و ولایت را عامل احیای روح آزادگی در جهان اسلام دانستند.

از بخش‌های ویژه این مراسم، آیین معنوی استقبال از پرچم متبرک گنبد مطهر امام رضا علیه‌السلام بود که در فضایی سرشار از شور و معنویت برگزار شد.

همچنین تبرکات رضوی و گل‌های متبرک ضریح امام رضا علیه‌السلام میان حاضران توزیع گردید.

این نشست جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگی و اعتقادی میان ملت‌های ایران و پاکستان و ارادت مردم پاکستان به اهل‌بیت علیهم‌السلام را به نمایش گذاشت.