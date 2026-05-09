مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایر استان آذربایجانغربی از تمدید مهلت پرداخت حق بیمه بیمهشدگان تا یک ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایر استان آذربایجانغربی اظهار داشت: در راستای حمایت از بیمهشدگانی که در ایام جنگ تحمیلی (جنگ رمضان) شناسههای پرداخت حق بیمه دریافت کرده، اما به دلایلی موفق به پرداخت آنها نشدهاند، صندوق تصمیم گرفته است تا امکان پرداخت این حق بیمهها تا یکماه آینده فراهم کند.
رحیمی افزود: بیمه شدگان میتوانند بدون هیچگونه افزایش در مبلغ، نسبت به پرداخت فیشهای صادر شده مربوط به ماههای اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ اقدام نمایند.
وی تأکید کرد: با اعطای این مهلت، مشمولین واریز حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۴ که دارای شناسه پرداخت میباشند، از افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه سال جدید معاف میباشند. همچنین فرصت پرداخت حق بیمه مربوط به خرید خدمت سربازی و انتقال سابقه بدون نیاز به ثبت درخواست جدید حفظ میگردد و از ایجاد هرگونه وقفه در سابقه بیمهپردازی بیمهشدگان جلوگیری خواهد شد.
یوسف رحیمی در پایان گفت: هدف اصلی این تصمیم، کمک به اقشار زحمتکش کشاورزان، روستاییان و عشایر است تا بتوانند با آرامش خاطر بیشتری نسبت به استمرار بیمهپردازی خود در سایت Roostaa.ir اقدام کنند.