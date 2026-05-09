مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: میزان اضافه تناژ سال ۱۴۰۴ استان بالغ بر ۵ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۴۰ کیلوگرم بوده که به نسبت سال ۱۴۰۳ با کاهش ۲۵ درصدی رو‌به‌رو بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی با اشاره به تاثیر اضافه بار‌ها بر رویه آسفالت راه‌ها و خطرات تردد‌های جاده‌ای، گفت: اگرچه میزان اضافه تناژ سال ۱۴۰۴ کاهش داشته، اما خسارات وارده بر جسم راه‌ها روند افزایشی را نشان می‌دهد.

وی، درصد خسارات وارده اضافه بار‌های استان بر جسم راه‌های کشور را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد بیان کرد.

مصدقی افزود:میزان تخلفات شناسایی شده ناشی از اضافه بار‌ها در سال گذشته نیز، یک هزار و ۶۱۳ فقره بوده که ۲۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن کاهش داشته است.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های استان گلستان ادامه داد: اقداماتی نظیر بکارگیری باسکول‌های ثابت و سیار در پاسگاه‌های پلیس راه و باسکول‌های بخش خصوصی در توزین، افزایش اجرای گشت‌های مشترک کنترل و نظارت با همکاری پلیس راه و انجمن‌های صنفی و گشت‌های کنترل نامحسوس پلیس راه بر کاهش خسارات اضافه تناژ بر راه‌ها بسیار موثر است.