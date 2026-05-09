استاندار اردبیل در بازدید از اجرای سه طرح گردشگری و تفریحی گفت: برای نخستین بار، ستاد ویژه تسهیل گردشگری راه اندازی شده تا مشکلات و دغدغه های فعالان این حوزه در سریع ترین زمان حل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل از سه طرح گردشگری و تفریحی که توسعه آن ها در حال اجراست، بازدید کرد.

در این بازدید، امامی یگانه گفت: برای نخستین بار، ستاد ویژه تسهیل گردشگری راه اندازی شده تا مشکلات و دغدغه های فعالان این حوزه در سریع ترین زمان حل شود.

وی با اشاره به پروژه‌های بازدید شده در ابتدای مسیر اردبیل به سرچم، افزود: این سه مجموعه بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و مجموعا بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در این پروژه‌ها انجام شده که پس از بهره‌برداری برای ۱۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

استاندار اردبیل گفت: در راستای ایفای نقش حمایتی دولت، تسهیلات مورد نیاز و مواردی در مورد تغییر کاربری در اختیار این مجموعه‌ها قرار می‌گیرد تا شاهد تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری آنها باشیم.

مسعود امامی یگانه ادامه داد: با توجه به اهمیت بحث گردشگری در استان اردبیل، برای اولین بار ستاد تسهیل ویژه طرح‌های گردشگری با حضور دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل زیربط تشکیل شده تا امورات توسعه گردشگری استان تسریع شود و بازدید امروز نیز در قالب همین ستاد به منظور رفع موانع سه پروژه اتفاق افتاد.