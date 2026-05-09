

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

توماش ماکاچ از چک - دانیل مدویداف از روسیه (مصدومیت و انصراف ماکاچ)

لورنزو موزتی از ایتالیا ۲ - ۰ ژووانی امپتشی از فرانسه

آلخاندرو تابیلو از شیلی ۰ - ۲ فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین

کاسپر رود از نروژ ۲ - ۰ زاکاری سواجدا از آمریکا

یان لنارد اشتروف از آلمان ۰ - ۲ یری لهچکا از چک

کارن خاچانوف از روسیه ۲ - ۰ آلکساندر شفچنکو از قزاقستان

بوتیک فان دِزاند شولپ از هلند ۲ - ۱ آلکساندر کوواچویچ از آمریکا

اوگو اومبر از فرانسه ۲ - ۰ ویت کوپیریوا از چک

دینو پرژیمیچ از کرواسی ۲ - ۱ نواک جوکوویچ از صربستان (بخت ۳ قهرمانی)

آلکس دمینور از استرالیا ۱ - ۲ ماتئو آرنالدی از ایتالیا

نونو بورگش از پرتغال ۰ - ۲ رافائل خودار از اسپانیا

لرنر تین از آمریکا ۲ - ۰ دمیر ژومهور از بوسنی و هرزگوین

سباستین بائس از آرژانتین ۰ - ۲ آلکساندر بوبلیک از قزاقستان

تامی پل از آمریکا ۲ - ۰ آلکساندر ووکیچ از استرالیا

یانیک هانفمان از آلمان ۰ - ۲ لوچانو داردری از ایتالیا

تالون خریکسپور از هلند ۱ - ۲ آلکساندر بلوکس از بلژیک

دانیل آلتمایر از آلمان ۰ - ۲ آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی)

- سباستین اوفنر از اتریش، آلکسی پاپیرین از استرالیا، ایگناسیو بوس از پرو، آندره آ پلگرینو از ایتالیا، میمومیر کچمانوویتس از صربستان، کریستین خارین از شیلی، روبرتو بائوتیستا از اسپانیا، نیکولوز باسیلاشویلی از گرجستان، ماریانو ناوونه از آرژانتین، حمد مجدوویچ از صربستان، ماتیا بلوچی از ایتالیا، مارین شیلیچ از کرواسی، ترنس آتمان از فرانسه، تیاگو تیرانته از آرژانتین، پابلو یاماس از اسپانیا نیز به دور دوم راه یافته‌اند.