اجرای طرح پارک کوهستان میبد در ضلع غربی روستای اشنیز پایین از توابع بخش بفروئیه با حضور مردم و مسئولان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهرداری میبد در این مراسم گفت: پارک کوهستان میبد یک مجموعه ۴۰۲ هکتاری است که مسئولان استانی و شهرستانی به ویژه میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در پیگیری و تصویب واگذاری زمین زحمات فراوانی را کشیدند که جای تشکر دارد.
بهارستانی با بیان اینکه در فاز اول، ۵۰ هکتار از این اراضی اجرا میشود، افزود: برای احداث این پارک ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: فضای سبز، مسیر پیاده روی، کوهنوردی، مراکز فرهنگی و تفریحی، تجمعات اجتماعی، نورپردازی، استخرها و آب نماهای متعددی در این پارک دیده شده که در آینده محل تفریح و اجتماعات مردم میبد و شهرستانهای همجوار خواهد بود.
رژه خودرویی ۲۰ کیلومتری میبد ـ اشنیز پایین و به پرواز درآمدن ۱۶۸ بادبادک به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب از دیگر برنامههای این مراسم بود.