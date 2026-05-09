به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهرداری میبد در این مراسم گفت: پارک کوهستان میبد یک مجموعه ۴۰۲ هکتاری است که مسئولان استانی و شهرستانی به ویژه میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در پیگیری و تصویب واگذاری زمین زحمات فراوانی را کشیدند که جای تشکر دارد.



بهارستانی با بیان اینکه در فاز اول، ۵۰ هکتار از این اراضی اجرا می‌شود، افزود: برای احداث این پارک ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: فضای سبز، مسیر پیاده روی، کوهنوردی، مراکز فرهنگی و تفریحی، تجمعات اجتماعی، نورپردازی، استخر‌ها و آب نما‌های متعددی در این پارک دیده شده که در آینده محل تفریح و اجتماعات مردم میبد و شهرستان‌های همجوار خواهد بود.

رژه خودرویی ۲۰ کیلومتری میبد ـ اشنیز پایین و به پرواز درآمدن ۱۶۸ بادبادک به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.