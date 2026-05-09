با حضور استاندار خوزستان، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان کارون به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این مراسم گفت: با تأسی از رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عدالت در توسعه فضا‌های آموزشی اولویت دولت وفاق ملی است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان کارون و روستای قلعه چنان از مناطق محروم می‌باشد، افزود: هرقدر بتوانیم امکانات بیشتری در زمینه‌های مختلف در اینجا ایجاد کنیم، به رشد و توسعه متوازن کمک بیشتری کرده‌ایم.

استاندار خوزستان ادامه داد: مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای مدافع حرم روستای قلعه چنان شهرستان کارون در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای ۱ هزار و ۴۲۰ مترمربع ساخته شده است که منابع مالی این طرح از محل اعتبارات استانی و با مشارکت بنیاد قلم‌چی و بنیاد برکت تأمین شده است.