به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شکاریان افزود: با توجه به حجم بارندگی در سال جاری و افزایش تراکم پوشش گیاهی خطر آتش‌سوزی مرتعی و در پی آن دشواری‌های اطفای حریق به شدت جدی است.

شکاریان ادامه داد: گشت‌های شناسایی مناطق مستعد در کنار ماموریت‌های گشت و کنترل و جلوگیری از تخلفات شکار و صید انجام خواهد شد تا در ابتدای فصل تابستان ماموریت‌های مرتبط با شناسایی و اطفای حریق‌های احتمالی آغاز شود.

وی از همشهریان و مسافران خواست با در نظر گرفتن جانب احتیاط از هرگونه فعالیت منجر به آتش‌سوزی خودداری کنند، به خصوص بعد از کمپ و لذت از طبیعت با اطمینان کامل از خاموش شدن آتش محل کمپ و تفریح خود را ترک، تا شاهد بروز آتش‌سوزی در مراتع و تفرجگاه‌ها شهرستان نباشیم.

وی تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.