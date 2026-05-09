نشست عمومی معاون استاندار با مردم و خبرنگاران؛
تمرکز بر طرح های حوزه آب و راه تا برخورد با متخلفان عرضه شن و ماسه
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در اجتماعات شبانه یاسوج گفت: با افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در استان برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عیسی شهامت در نشست با خبرنگاران، با اشاره به اولویتبندی طرحهای عمرانی در استان افزود: با توجه به نیازهای استان، تمرکز اصلی در حوزه عمران بر ۲ محور آب و راه قرار گرفته و بخش عمده اعتبارات سفر رئیسجمهور نیز به همین حوزهها اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه از مجموع حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات سفر، ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به حوزه راه و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به حوزه آب تخصیص داده شده است، افزود: شرایط جغرافیایی و کوهستانی استان موجب شده هزینه اجرای طرحهای عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد چند برابر استانهای هموار باشد.
هزینه اجرای طرحها در استان بالا است
شهامت ادامه داد: اگر ساخت یک کیلومتر جاده در برخی استانهای هموار با هزینهای مشخص انجام میشود، این رقم در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط طبیعی، وجود تونلها و مسیرهای سختگذر، تا چهار یا پنج برابر افزایش مییابد.
وی ادامه داد: با این وجود، حجم راههای موجود در استان قابل توجه است و این مسئله نشاندهنده توجه نظام به توسعه زیرساختهای ارتباطی در این منطقه است.
طرح های مهم راهسازی در استان فعال شدهاند
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به طرح های فعال در حوزه راه گفت: محورهای یاسوج-شیراز، یاسوج-اقلید، یاسوج-اصفهان، دهدشت-پاتاوه، دهدشت-خیرآباد، گچساران-باباکلان، گچساران-گناوه و محور بیشهزار-باغملک از جمله طرح های مهمی هستند که در اولویت اجرا قرار دارند.
وی افزود: برای طرح یاسوج-اقلید حدود ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات سفر تأمین شده است و همچنین برای محور دهدشت-پاتاوه نیز یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
شهامت با اشاره به روند تکمیل روشنایی تونلها در محور دهدشت-پاتاوه، بیان کرد: از ۱۰ کیلومتر تونل موجود در این محور، روشنایی حدود هفت کیلومتر آن تأمین شده و پیگیری برای تکمیل مابقی نیز در حال انجام است.
طرحهای آبرسانی بزرگ در دست اجراست
وی در ادامه با اشاره به طرحهای مهم حوزه آب اضافه کرد: طرح انتقال آب از سد تنگ سرخ به یاسوج از بزرگترین طرحهای آبرسانی استان است که در سفر رئیسجمهور برای آن اعتبار پیشبینی شد و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: طرح آب چهار شهر نیز در مرحله نهایی قرار دارد و پیشبینی میشود حداقل مرحله نخست آن بهزودی وارد مدار خدمترسانی به مردم شهرستانهای کهگیلویه، چرام و لنده شود.
وی از آبرسانی به دشتهای غربی، خان احمد، دیلگون و چهار روستا به عنوان دیگر طرح های مهم این حوزه نام برد و افزود: برای یکی از این طرحها ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر در نظر گرفته شده است.
تصفیهخانهها در اولویت قرار دارند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به طرح های حوزه فاضلاب و تصفیهخانهها نیز، گفت: تصفیهخانه شهر چرام با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان از جمله طرحهای مهم این بخش است و تصفیهخانههای گچساران و دهدشت نیز در زمره طرحهای اولویتدار قرار دارند.
رسانهها نقد را بر مبنای اعتبارسنجی انجام دهند
شهامت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش رسانهها در شرایط فعلی جامعه اضافه کرد: رسانهها باید در نقد عملکرد دستگاهها، میزان اعتبارات تخصیصیافته و امکانات موجود را نیز مدنظر قرار دهند، زیرا نمیتوان از دستگاهی که اعتباری برای اجرای طرح دریافت نکرده، انتظار تحقق کامل مطالبات را داشت.
وی افزود: رسانهها حق دارند نقد، سوال و مطالبهگری کنند، اما این مطالبهگری باید متناسب با بودجه و اعتبارات تعریفشده برای هر دستگاه باشد تا هم منصفانه باشد و هم موجب ناامیدی و گسست اجتماعی نشود.
با افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه برخورد میشود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین به موضوع افزایش قیمت شن و ماسه اشاره کرد و گفت: امسال افزایش قیمت این مصالح از حدود ۲۶۰ هزار تومان به ۴۶۰ هزار تومان، افزایشی غیرمتعارف و بیسابقه بوده است.
وی با بیان اینکه به فعالان این حوزه ۴۸ ساعت فرصت داده شده تا قیمتها را اصلاح کنند، افزود: اگر این روند اصلاح نشود، از همه ظرفیتهای قانونی از جمله اعلام جرم علیه افرادی که در افزایش غیرمتعارف قیمتها نقش دارند، استفاده خواهد شد.
شهامت تاکید کرد: در شرایط فعلی، منافع عمومی مردم خط قرمز مدیریت استان است و اگر برخی فعالان اقتصادی نخواهند در کنار مردم باشند، از ظرفیتهای دیگر برای تنظیم بازار استفاده خواهد شد.
سرمایهگذاری در طرح های عمرانی مورد حمایت است
وی درباره فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در طرحهای عمرانی استان نیز گفت: مدیریت استان از هرگونه سرمایهگذاری بخش خصوصی در طرحهای عمرانی از جمله راه، آب، سدسازی و پروژههای شهری استقبال میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: در همین راستا، پنجشنبههای سرمایهگذاری در استان تعریف شده تا مسائل و موانع سرمایهگذاران با سرعت بیشتری بررسی و رفع شود.
توسعه یاسوج نیازمند توجه به زیرساختهاست
وی در ادامه با اشاره به رشد گستره و جمعیت شهر یاسوج بیان کرد: توسعه شهر، افزایش جمعیت و فرسودگی شبکههای زیرساختی از جمله آب و فاضلاب، فشار زیادی بر معابر شهری وارد کرده و بخشی از مشکلات فعلی آسفالت و حفاریها ناشی از همین توسعه و اجرای طرحهای زیرساختی است.
شهامت تاکید کرد: بسیاری از تخریبها در سطح شهر ناشی از اجرای طرح های عمرانی، اصلاح شبکه آب، توسعه مخازن ذخیره و اجرای فیبر نوری است و با تکمیل این طرحها بخشی از مشکلات موجود نیز کاهش خواهد یافت.