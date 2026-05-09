مرکز آمار ایران از جهش قابل توجه در صدور پروانههای ساختمانی مسکونی در شهر تهران طی پاییز ۱۴۰۴ خبر میدهد. این افزایش که نسبت به دورههای گذشته و سال قبل چشمگیر است، میتواند نشانهای از رونق احتمالی در عرضه مسکن در پایتخت باشد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مرکز آمار ایران با انتشار نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی، از افزایش ۹۵ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در تهران طی پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل گذشته خبر داد. این رقم در مقایسه با پاییز سال ۱۴۰۳ نیز با افزایش ۹۱.۶ درصدی همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، در پاییز سال جاری، ۲۵ هزار و ۶۵۸ واحد مسکونی جدید در پروانههای صادر شده توسط شهرداری تهران پیشبینی شده است که نشاندهنده رونق قابل توجه در صدور مجوزهای ساختوساز در پایتخت است. میانگین تعداد واحدهای مسکونی برای هر پروانه نیز ۱۳.۵ واحد بوده است.
این رشد ۹۳.۵ درصدی در مجموع مساحت زیربنای پروانههای احداث بنا نسبت به فصل گذشته و ۹۳.۴ درصدی نسبت به سال قبل، حاکی از عزم جدی برای توسعه فضاهای ساختمانی در تهران است.
در مقابل، بررسی آمارها در کلانشهرها و نقاط شهری کشور، نشاندهنده کاهش ۴.۷ درصدی در تعداد واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانهها نسبت به پاییز ۱۴۰۳ است که این موضوع، تمایز قابل توجه وضعیت تهران را برجسته میسازد.
با این حال، تعداد کل پروانههای احداث بنا صادر شده در کشور نسبت به سال گذشته افزایش ۱۱.۸ درصدی را تجربه کرده است، اما در مقایسه با سال گذشته با کاهش ۱۹.۱ درصدی روبرو بوده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که بازار مسکن همواره با چالشهای عرضه و تقاضا روبرو بوده و انتظار میرود این رشد در صدور پروانه، به مرور زمان به افزایش عرضه و تعدیل قیمتها در بازار مسکن پایتخت کمک کند.