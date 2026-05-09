در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی شهرستان گلپایگان ۶۰ میلیارد ریال جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس زندان گلپایگان گفت: در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی، ۶۰ میلیارد ریال بهصورت نقدی و تعهدی از سوی خیران و نیکاندیشان جمعآوری شد که با همکاری ستاد دیه استان و شهرستان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی هزینه خواهد شد
مجتبی نامداری افزود: سال گذشته با کمک خیران و نیکوکاران شهرستان، ۳۴ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مجموع بدهی بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال آزاد شدند که این مبلغ بهطور کامل با کمک خیران تأمین و پرداخت شد و امسال برای آزادی ۵۰ زندانی جرایم غیرعمد گلپایگان هدفگذاری شده است.
رئیس زندان گلپایگان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال زندانیان ادامه داد: با همکاری بنیاد تعاون زندانیان، سومین سوله اشتغال زندانیان در آستانه بهرهبرداری قرار دارد که با راهاندازی آن، زمینه اشتغال حدود ۹۰ نفر از زندانیان فراهم خواهد شد.
نامداری بیان کرد: امروز بیش از ۸۰ درصد زندانیان مجموعه در بخشهای مختلف مشغول به کار هستند،زندانیان پس از آزادی نیز با بهرهمندی از آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتآموزی، امکان ورود به بازار کار و تأمین معیشت خانوادههای خود را خواهند داشت.
وی با قدردانی از همراهی مراجع قضائی، خیران و مسئولان شهرستان تاکید کرد: در حال حاضر ۵۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد چشمانتظار کمکهای خیرخواهانه مردم و نیکاندیشان برای آزادی هستند و امیدواریم همانند سالهای گذشته شاهد مشارکت گسترده خیرین باشیم.