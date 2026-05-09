به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ رضوی گفت: اگرچه میانگین ۲۴ ساعته شاخص کیفیت هوای مشهد با عدد ۱۰۲ نشان دهنده هوای آلوده است اما این شاخص ها در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۸۱ نشانگر روند کاهشی آلاینده‌ ها و هوای سالم است.

سعید محمودی با بیان اینکه هم اکنون ۲ منطقه شهر مشهد در شرایط آلوده است، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۲۱ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش در شرایط سالم گزارش شده است.

وی به شهروندان توصیه کرد: در روزهای دارای هوای سالم و پاک، پیاده‌ روی را با هدف حفظ سلامت خود ترک نکنند اما در روزهای دارای هوای آلوده از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.