پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی گفت: حرکتهای انقلابی همواره از پایگاههای مساجد شروع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و فرمانده سپاه انصار الرضای استان، حجت الاسلام مشرفی به عنوان رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد معرفی و از خدمات حجت الاسلام دهقانی قدردانی شد.
در این مراسم استاندار گفت: افتخار همه ما این است که پرورش یافته مساجد هستیم و اگر امروز در مقابل تهدیدها و توطئههای دشمنان اسلام ایستادگی میکنیم به دلیل اهمیت دادن به مسجد است.
هاشمی افزود: حرکتهای انقلابی همواره از پایگاههای مساجد شروع شده است.
وی گفت: مساجد فقط برای ادای فریضه نماز نیست بلکه مرکز فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و علاوه خبر آن در حوزههای ورزشی هم تلاش میکند.
استاندار با بیان اینکه وظیفه همه ما دفاع از مساجد است افزود: و روحانیان در مساجد باید تاثیر گذار باشند و همراه مردم مسائل و مشکلات محله خود را رفع کنند.
حجت الاسلام مشرفی مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان هم گفت: هدایت، معرفت و رسیدگی به مشکلات مردم سه رکن اساسی مساجد است.