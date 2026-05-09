به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی ساری از شناسایی و دستگیری ۲ سارق سابقه دار موتور با ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ قیصری گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان ساری، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری۱۳ این شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی ۲سارق سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری با اشاره به اینکه متهمان به ۵ فقره سرقت اعتراف، افزود: اموال سرقتی یک موتورسیکلت و مقادیری آهن آلات و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.