برای نخستین بار و با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته کشور، بزرگترین حسابرسی هوشمند در دیوان محاسبات عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حسن ونائی، رئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور از بزرگترین عملیات حسابرسی هوشمند با جمع‌آوری ۳ میلیون دیتا در حوزه‌های گمرک، بورس و اوراق بهادار، وزارت نفت و مناطق عملیاتی نفت‌خیز جنوب کشور و شرکت‌های نفتی از طریق داده کاوی و هوش مصنوعی خبر داد.

این اقدام برای نخستین بار با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته کشور عملیاتی و نتایج آن در بزرگترین و مؤثرترین شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی منجر به کشف ۱۰۰ مورد رسیدگی و اصلاح موارد تخلف در پرونده‌های دادسرای دیوان محاسبات کشور شده است.

گفتنی است؛ عملیات حسابرسی هوشمند دیوان محاسبات کشور توسط مرکز آموزش این نهاد نظارتی و با همکاری دفتر مطالعات و تدوین استانداردها، دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی و دفتر فناوری اطلاعات این مرکز توسط کارگرو‌های ویژه هوش مصنوعی صورت گرفته است.