به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ نعمت محمدزاده افزود: ماموران انتظامی پاسگاه اوچ هاچا حین گشت در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل آرد مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی اظهار کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو ۵۰ کیسه ۴۰ کیلو گرمی آرد قاچاق خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

سرهنگ محمدزاده با بیان اینکه کارشناسان ارزش آرد‌های کشف شده قاچاق را ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی اهر خاطرنشان کرد: پلیس با قاچاقچیان به شدت مبارزه خواهد کرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.