به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کارشناسان پزشکی می‌گویند: استفاده از گوشی در تاریکی، کیفیت خواب را کاهش می‌دهد.

کارشناسان سلامت چشم هشدار می‌دهند که استفاده از گوشی تلفن همراه و تلویزیون در ساعات پایانی شب، بیش از آن‌که باعث آسیب مستقیم به چشم شود ریتم خواب بدن را مختل می‌کند.

به گفته متخصصان، نور آبی صفحه‌نمایش‌ها ترشح هورمون ملاتونین، هورمون تنظیم‌کننده خواب، را کاهش می‌دهد و همین موضوع باعث دیر به خواب رفتن و کاهش کیفیت استراحت شبانه می‌شود.

این اثر در کودکان آشکار‌تر است، زیرا هم چشم حساس‌تری دارند و هم دستگاه‌ها را از فاصله نزدیک‌تری استفاده می‌کنند که می‌تواند خستگی چشم و مشکلات تمرکز روز بعد را تشدید کند.

کارشناسان برای کاهش آسیب‌ها توصیه می‌کنند حداقل یک ساعت پیش از خواب استفاده از گوشی و تبلت محدود شود، حالت شب یا فیلتر نور آبی فعال باشد و از کار با گوشی در تاریکی مطلق خودداری شود.