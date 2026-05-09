به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس دادگستری شهرستان ساری گفت:در سال ۱۴۰۴ میزان ورودی پرونده به دادگستری ساری ۷۷ هزار و ۱۷۶ فقره بوده و از این تعداد ۷۶ هزار و ۳۱ فقره پرونده مختومه شده است که این امر بیانگر همدلی، همراهی، تعامل و تلاش قضات و کارکنان این مجموعه می‌باشد.

علی کیانی در نشستی با کارکنان دادگستری شهرستان ساری با بیان اینکه الگو برداری از مکتب و سیره امام شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) دستگاه قضایی را در مسیر اجرای عدالت علوی در جامعه سوق می‌دهد گفت: رهبر شهیدمان به ما درس ایستادگی، خدمت به مردم، پاکدستی و کار شبانه روزی را آموخت.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در سنگر قضاوت و خدمت رسانی به مردم نقش بزرگی داردافزود: امام شهید امت در سال‌های ریاست جمهوری و رهبری کل قوا با انواع مسائل داخلی و خارجی، ترورها، تحریم و سه جنگ تحمیلی رو‌به‌رو بودند، اما هیهات من الذله را معنا و لحظه‌ای از راه سید و سالار شهیدان غافل نشدند، بر همین اساس، مجموعه دادگستری در راه تحقق عدالت و امنیت در جامعه با تلاش و پشتکاری الهی در همان مسیر گام بر می‌دارد.

رئیس دادگستری شهرستان ساری با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع وجلب رضایت مردم از عملکرد شبانه روزی و مثبت کارکنان این اداره در برخورد با مراجعین وتسریع در رسیدگی‌ها خصوصا در وقایع دیماه و جنگ‌های تحمیلی اخیر تقدیر کرد.