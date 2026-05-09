بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در دیدار با خانواده شهدای رمضان با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و حضور مردم در صحنه گفت: امروز ایران اسلامی به پشتوانه خون شهدا و ایستادگی ملت، در اوج اقتدار قرار دارد و دشمنان بهویژه آمریکا در برابر این انسجام دچار سردرگمی شدهاند.
سردار حمید خرم دل با گرامیداشت یاد و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و این راه پرافتخار با صبر و پایداری خانوادههای معظم شهدا ادامه یافته است.
وی با بیان اینکه خانوادههای شهدا نماد واقعی ایثار و استقامت هستند، افزود: صبر این عزیزان، سرمایهای بزرگ برای کشور است که روحیه مقاومت و ایستادگی را در جامعه زنده نگه داشته است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در ادامه با اشاره به نقش مردم در صحنههای مختلف گفت: حضور آگاهانه و پرشور مردم در عرصههای گوناگون، همواره معادلات دشمنان را بر هم زده و عامل اصلی اقتدار نظام بوده است.
وی یادآور شد: هر زمان که مردم با بصیرت وارد میدان شدهاند، تمامی توطئهها و نقشههای دشمنان خنثی شده و کشور با قدرت بیشتری مسیر پیشرفت را طی کرده است.
سردار خرم دل با اشاره به شرایط بینالمللی، اظهار کرد: امروز آمریکا در برابر اراده ملت ایران دچار سردرگمی شده و توان تحلیل صحیح از قدرت و انسجام این ملت را ندارد.
وی افزود: دشمنان تلاش دارند با فشارهای مختلف، از جمله جنگ رسانهای و اقتصادی، ملت ایران را تضعیف کنند، اما حضور مستمر مردم در صحنه، تمامی این نقشهها را بیاثر کرده است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر جایگاه ایران در سطح جهانی، گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان کشوری تأثیرگذار در معادلات منطقهای و جهانی شناخته میشود و این جایگاه، حاصل همبستگی ملی و فرهنگ ایثار است.
وی تصریح کرد: حفظ آرمانهای شهدا، تقویت وحدت ملی و استمرار حضور مردم در صحنه، مهمترین عوامل تداوم این مسیر پرافتخار است و آیندهای روشن در انتظار ملت ایران خواهد بود.
سردار خرم دل با خانوادههای شهید بهنام رضایی در آبپخش، شهید قاسم عدالت در سعدآباد، شهید محمدرضا باصولی در دهقاید و شهید اسماعیل شجاع تنگستانی در برازجان دیدار کرد.