دبیرکل کامستک در نامهای رسمی، بر تداوم حمایتهای این نهاد از پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی به ویژه ایران و تقویت همکاریها با این پارکها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دبیرکل کامستک در نامهای رسمی به رئیس پارک علم و فناوری گیلان، با اشاره به تحولات اخیر منطقهای، همبستگی خود را با ملت شریف ایران در جنگ تحمیلی و حمله تجاوزکارانه آمریکا - صهیونیستی اعلام کرد و بر ضرورت تقویت همکاریهای علمی و فناوری در جهان اسلام تأکید کرد.
محمد اقبال چودری همچنین با تقدیر از تلاشهای پارک علم و فناوری گیلان، حمایت خود را از میزبانی این مرکز برای برگزاری گردهمایی سران کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) اعلام کرد.
گردهمایی سران کامستک با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای علمی و فناوری میان کشورهای اسلامی و تقویت زیرساختهای نوآوری در گیلان برگزار میشود و پارک علم و فناوری گیلان بهعنوان میزبان این رویداد، تمهیدات لازم را برای برگزاری این رویداد فراهم میکند.