پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی، امروز پس از ورود به سمنان، برنامه سفر یکروزه خود را با افتتاح نزدیک به سههزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، خودمالکی و بازآفرینی شهری در شهرهای مختلف استان آغاز کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما؛ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان سفر یکروزه خود به استان سمنان، بهرهبرداری از دو هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی را آغاز کرد.
این واحدها در قالب طرح نهضت ملی مسکن، طرح های خودمالکی و بازآفرینی شهری در شهرهای مختلف استان ساخته شده است.
بخش عمده این واحدها در حوزه شرقی استان سمنان قرار دارد و با هدف پاسخ به نیاز متقاضیان واجد شرایط آماده واگذاری است.
وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح این طرحها، تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را یکی از اولویتهای اصلی وزارتخانه عنوان کرد.
به گفته مسئولان استانی، بهرهبرداری از این طرحها نقش مهمی در تأمین مسکن خانوارهای متوسط و کمدرآمد دارد.
در ادامه این سفر، وزیر راه و شهرسازی از چند طرح عمرانی و مسکن در دست اجرا نیز بازدید خواهد کرد.