به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، بزرگداشت پنجاه و ششمین سالگرد تأسیس آرشیو ملی امروز، 19 اردیبهشت‌ماه با حضور غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، علیرضا دباغی معاون اسناد سازمان و جمعی از اهالی فرهنگ در ساختمان آرشیو ملی برگزار شد.

دباغی در ابتدای این مراسم با تاکید بر حفظ اسناد ملی در شرایط حاضر کشور گفت: پاسداشت و حفظ این منابع وظیفه‌ای است که سازمان در شرایط تاریخی فعلی برعهده دارد تا سندی باشیم بر احقاق حقوق وطن عزیز و دلاوری‌ها برای حفظ ایران جان.

وی با اشاره به گزارشی از فعالیت‌های اسناد ملی در سال گذشته افزود: در حوزه شناسایی و اسناد مهم سوابق راکد 171 دستگاه تعیین تکلیف شد. در این راستا 8 میلیون و 500 هزار سند تعیین تکلیف و 156 هزار پرونده برای نگهداری دائم به سازمان منتقل شد. در بخش خریداری و اهدا نیز 15 مجموعه در قالب 234 ردیف به ارزش تقریبی 28 میلیارد تومان خریداری و 17 مجموعه اهدایی نیز از سوی اهداگران دریافت شد.

به گفته معاون اسناد سازمان اسناد و آرشیو ملی؛ از جمله با ارزش‌ترین مجموعه‌های منتقل شده می‌توان به اسناد امین السلطان و اسناد محمد مصدق اشاره کرد.

دباغی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به راه‌اندازی وب‌سایت آرشیو اسناد ایرانی به زبان فارسی برای معرفی و شناسایی اسناد فارسی در جهان با نظر به اهمیت تاریخ و تمدن ایران خبر داد و گفت: از جمله اقداماتی که در این راستا صورت گرفت، شناسایی اسناد ایرانی در کشور برزیل بود.

دباغی در ادامه ضمن اشاره به افزایش ساعات خدمات‌رسانی در آرشیو ملی، از رفع دغدغه بایگانی‌های راکد در ساختمان آرشیو ملی با در نظر گرفتن دو محل جدید در خارج و بیرون ساختمان خبر داد.

او همچنین از برگزاری نخستین دوره جایزه سیروس پرهام در سال جاری با تاکید بر مطالعات آرشیوی خبر داد و گزارشی از مرمت 28 هزار سند در راستای حفاظت اسناد در سال گذشته ارائه داد.