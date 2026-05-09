مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: در راستای طرح توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، ۶ طرح آموزشی به طور همزمان در شهر صدرا در حال ساخت است.
محسن کلاری افزود: از مجموع نزدیک به ۷۰۰ طرح توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در فارس، ۱۷۵ طرح مهر ماه پارسال تحویل دانشآموزان شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس بیان کرد: همچنین ۲۰۰ طرح تا پایان اردیبهشت امسال به بهره برداری میرسید و ۲۰۰ طرح دیگر تا پایان شهریورماه تکمیل و باقیمانده طرحها تا پایان امسال افتتاح میشود.
شهر صدرا در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد.