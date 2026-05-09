به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح گردشگری کشاورزی و روستایی که هدف آن، تقویت اقتصاد روستایی، مدیریت بهینه منابع آب، و افزایش نقش زنان در فرآیند توسعه است، در حالی اجرا می‌شود که چالش‌هایی نظیر بحران آب، کاهش بهره‌وری کشاورزی و مهاجرت گسترده به شهرها، حیات اقتصادی و اجتماعی روستا‌ها را تهدید می‌کند، توسعه مدل‌های نوین اقتصادی و اجتماعی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

گردشگری کشاورزی، به عنوان یکی از ابزار‌های خلاقانه توسعه پایدار، فرصتی فراهم می‌کند تا کشاورزان و زنان روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زمین، طبیعت و فرهنگ بومی، به کسب درآمدی پایدار و مکمل دست یابند.

آذربایجان‌غربی به‌عنوان استانی برخوردار از تنوع طبیعی و روستایی غنی، با اجرای این طرح تلاش دارد تا ضمن احیای نقش روستا در چرخه اقتصاد منطقه، الگویی کارآمد از پیوند میان کشاورزی سنتی و گردشگری مدرن را ارائه دهد.

گردشگری کشاورزی و توسعه کسب‌وکار‌های خرد روستایی؛ رویکردی نوین در آذربایجان‌غربی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز رویکردی نوین با عنوان گردشگری کشاورزی روستایی در استان از سال ۱۴۰۴ خبر داد.

بیتا احمدیان گفت: این طرح با هدف مدیریت بحران آب در روستاها، افزایش درآمدزایی روستاییان و فراهم آوردن فضایی آرامش‌بخش برای شهرنشینان در دوران بحران‌های اجتماعی، توسط مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان کلید خورده است.

فاز اول و توانمندسازی زنان روستایی

فاز اول این پروژه به صورت پایلوت در شهرستان‌های ارومیه و میاندوآب با شناسایی پتانسیل‌های موجود آغاز شده است. در این مرحله، آموزش‌هایی تخصصی برای توانمندسازی جامعه زنان روستایی درگیر در این طرح ارائه گردید. این آموزش‌ها با بهره‌گیری از سه استاد مطرح در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی و با برنامه‌ریزی برای دو بازدید از نمونه‌های موفق، دنبال شد.

گسترش طرح در سال جاری با همکاری میراث فرهنگی

با توجه به افزایش تمایل جامعه به حضور در روستا‌ها در سال جاری به دلیل شرایط جدید اجتماعی، واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قصد دارد آموزش‌های هدفمندتری را در مناطق دارای پتانسیل گردشگری و داوطلب ارائه کند.

مدیریت کسب‌وکار‌های خرد روستایی؛ نیاز مبرم زنان روستایی

صدیقه عضدی کارشناس مسؤل امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در این زمینه می‌گوید: مدیریت کسب و کار‌های خرد به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی برای رونق‌بخشی به اقتصاد روستایی، به ویژه در بین زنان روستایی، شناسایی شده است.

واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، پس از درک این نیاز مبرم، برنامه‌ریزی مدونی را در چند فاز به اجرا گذاشته است که در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

این اقدامات شامل بهره‌گیری از اساتید دانشگاهی برای تهیه پادکست‌های آموزشی به منظور دسترسی راحت‌تر روستائیان به محتوای آموزشی، برگزاری گردهمایی برای زنان تسهیلگر به عنوان نمایندگان جامعه روستایی، با هدف معرفی عوامل موثر در مدیریت کسب‌وکار‌های خرد روستایی و ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه مدیریت کسب‌وکار در روستا‌های داوطلب است.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی برای توسعه پایدار روستایی و توانمندسازی جامعه، به ویژه زنان روستایی، از طریق رویکرد‌های نوین و کارآمد است.