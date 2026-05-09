در حمله پهپادی متجاوزین آمریکایی و صهیونی به اصفهان، سرباز وظیفه پوریا رستمی هفشجانی از چهارمحال و بختیاری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهادت سرباز وظیفه چهارمحال و بختیاری در حمله پهپادی دشمن به اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،سرباز شهید پوریا رستمی هفشجانی در حمله پهپاد‌های متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی به یک مرکز نظامی در اصفهان به شهادت رسید.

شهید پوریا رستمی اهل شهر هفشجان از توابع استان چهارمحال و بختیاری بود که سحرگاه ۸ فروردین ۱۴۰۵، دعوت حق را لبیک گفت و به آرزوی دیرینه خود که همانا نائل آمدن به مقام شهادت بود، دست یافت.

نام این شهید والامقام در فهرست شهدای مدافع وطن و حراست از کیان نظام اسلامی در برابر حملات دشمنان خارجی ثبت خواهد شد.