طرح «مزرعه الگویی» با معرفی هفت کشاورز پیشرو در مهاباد، به دنبال انتقال دانش فنی و روش‌های نوین زراعی به ۲۰ کشاورز پیرامونی برای هر کشاورز نمونه است تا عملکرد محصولات اساسی مانند گندم و ذرت افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون فنی اداره جهاد کشاورزی مهاباد از آغاز اجرای طرح «مزرعه الگویی» برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد و گفت: در چارچوب این طرح، هفت کشاورز نمونه در حوزه کشت گندم و ذرت شناسایی و به عنوان الگوی عملی برای سایر بهره‌برداران معرفی شدند.

رسول سعیدیان افزود: این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش عملکرد در واحد سطح و انتقال تجربیات موفق کشاورزان پیشرو به سایر تولیدکنندگان اجرایی شده است.

وی بیان کرد: بر این اساس، هفت کشاورز که در سال‌های اخیر توانسته‌اند با رعایت اصول فنی و به‌کارگیری روش‌های نوین زراعی، عملکرد قابل توجهی در تولید گندم و ذرت ثبت کنند، به عنوان کشاورزان نمونه انتخاب شده‌اند.

معاون فنی اداره جهاد کشاورزی مهاباد با بیان اینکه انتخاب این کشاورزان بر اساس شاخص‌های فنی، میزان تولید در هکتار، رعایت الگوی کشت و مدیریت صحیح نهاده‌ها صورت گرفته است، افزود: برای هر یک از کشاورزان نمونه، ۲۰ کشاورز پیرامونی در نظر گرفته شده تا با حضور در مزارع الگویی، از نزدیک با شیوه‌های کاشت، داشت و برداشت آشنا شوند و بتوانند این تجربیات را در اراضی خود به کار گیرند.

سعیدیان با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری در شرایط محدودیت منابع آبی و هزینه‌های تولید گفت: اجرای طرح مزرعه الگویی می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، بهینه‌سازی مصرف آب و نهاده‌های کشاورزی و در نهایت افزایش تولید در واحد سطح ایفا کند.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود با اجرای این طرح و مشارکت فعال کشاورزان، سطح عملکرد محصولات اساسی از جمله گندم و ذرت در سال زراعی جاری افزایش یابد و گامی مؤثر در راستای تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی شهرستان برداشته شود.

معاون فنی اداره جهاد کشاورزی مهاباد یادآور شد: برگزاری بازدید‌های میدانی، نشست‌های آموزشی و ارایه مشاوره‌های تخصصی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این طرح است تا انتقال دانش و تجربه به شکل عملی و موثر انجام شود.