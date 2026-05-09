به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر با اشاره به گذر امواج تراز میانی جوی از امروز تا اواخر هفته به ویژه چهارشنبه در استان افزود: این وضعیت موجب افزایش ابر، در برخی ساعات به ویژه بعد از ظهر رگبار باران، غرش آذرخش و سیلابی شدن رودخانه‌ها در نواحی ارسباران می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی، احتمال تشدید ناپایداری وجود دارد، بنابراین مردم و علاقه‌مندان به طبیعتگردی از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه دمای هوای استان تا اواسط هفته آینده به صورت نسبی افزایش می‌یابد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با حداقل دمای صفر درجه سانتی گراد خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۲۵ درجه بالای صفر گرمترین شهر‌های استان بودند.

امیدفر ادامه داد: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک‌ترین زمان به هفت درجه و در گرمترین زمان به ۲۱ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۱۰ صبح) این شهر ۱۸ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه گرمتر شده است.