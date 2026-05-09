به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران با تأکید بر اینکه ۱۷ اردیبهشت سالروز بسیج سازندگی است، گفت: فعالیت‌های مردمی و جهادی، حرکت‌های جهادی را شکل می‌دهد و امام شهید نیز راه علاج کشور را توسعه فعالیت‌های جهادی دانسته‌اند.

سلیمان‌نژاد با اشاره به مأموریت‌های متنوع بسیج سازندگی افزود: بسیج سازندگی مازندران با اعزام استادکار در بازسازی مناطق جنگ‌زده ورود می‌کند. سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مأموریت‌های محرومیت‌زدایی، اشتغال و خدمات‌رسانی را در طول سال انجام می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه مازندران در چارچوب مناطق محروم نیست، تصریح کرد: مناطق بالادست در ۱۲ شهرستان استان نیازمند ورود جدی‌تر است و باید نیاز‌های عمرانی، زیرساختی، اشتغال، سلامت و تعلیم و تربیت در کنار کار فرهنگی با جدیت دنبال شود.

رئیس بسیج سازندگی مازندران با اشاره به بازسازی مناطق جنگ‌زده تهران گفت: در بازسازی منازل مسکونی در مناطق جنگ‌زده تهران به صورت مداوم نیرو اعزام می‌کنیم. ۱۰۰ گروه سازماندهی شدند که روزانه ۳۰ تا ۵۰ نفر اعزام می‌شوند و در پشتیبانی مصالح نیز کمک می‌کنیم.

سلیمان‌نژاد با اشاره به اقدامات عمرانی این سازمان افزود: مرمت ۷۳۵ مورد بازسازی مسکن محرومین، آبرسانی به مناطق محروم با همکاری آبفا، ۲۹ مورد لایروبی رودخانه‌ها، ۲۰ مورد پروژه مخابراتی، احداث ۳۲۰ کارگاه کوچک زودبازده و احداث پل روستایی از جمله طرح‌های اجرا شده است.

وی در پایان با تأکید بر اصل مشارکت در فعالیت‌های بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز در فرآیند مشارکتی ورود دارند و با بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و نیرو‌های مردمی و خیرین فعالیت‌های مشارکتی انجام می‌دهیم.