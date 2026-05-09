کلاهبرداری‌های اینترنتی در هر زمان با شکل و شیوه متفاوت آسیب‌های مالی سنگینی به کاربران وارد می‌کند.

هشدار پلیس فتا اصفهان به شهروندان درباره لینک‌های جعلی و مشکوک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی اصفهان به کاربران تاکید کرد که در زمان استفاده از اینترنت و ورود به شبکه‌های اجتماعی مراقب پیام‌ها و لینک‌های ناشناس باشید.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپورگفت: هر پیام یا لینکی قابل اعتماد نیست، به‌ویژه اگر از سوی افراد ناشناس یا اکانت‌های مشکوک باشد.

وی افزود: یکی از نشانه‌های لینک‌های جعلی، کوتاه و عجیب بودن آنها همراه با درخواست فوری کلیک کردن است و در این‌گونه لینک‌ها، درخواست عکس، اطلاعات شخصی یا کد تأیید همراه با وعده جایزه، تهدید یا فشار برای تصمیم‌گیری سریع ایجاد می‌شود.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی اصفهان با بیان اینکه امنیت دیجیتال یعنی هوشیاری و صبر در برابر تهدید‌های مجازی گفت: باید نسبت به ربات‌های شبکه‌های اجتماعی، حساب‌های خودکاری که پیام می‌فرستند، لایک می‌کنند یا نظر می‌گذارند، هوشیار بود.

سرهنگ طاهر پورافزود: این ربات‌ها معمولا برای انتشار سریع پیام‌ها، پاسخ‌های خودکار یا تبلیغات استفاده می‌شوند، اما گاهی ممکن است اخبار نادرست یا تبلیغات فریبنده منتشر کنند.

وی گفت: نشانه این ربات‌ها ارسال پیام‌های تکراری، فعالیت بیش از حد و نبود تعامل واقعی است که کاربران باید قبل از اعتماد به هر حساب کاربری، آن را خوب بررسی و هوشمندانه‌تر رفتار کنند.