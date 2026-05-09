به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: میزان انرژی تحویلی به مشترکین صنایع انرژیبر از تاریخ ۱۳ اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و روند تأمین برق این بخش بدون وقفه ادامه دارد.
وی با اشاره به آسیبدیدگی برخی نیروگاههای صنایع انرژیبر و پتروشیمی در جریان حوادث اخیر افزود: با وجود محدودیتهای پیشآمده، وزارت نیرو با برنامهریزی دقیق موفق شد برق مورد نیاز این صنایع را جبران و حتی نسبت به سال گذشته افزایش دهد.
به گفته رجبی مشهدی بر اساس توافق انجام شده، برق مورد نیاز صنایع انرژیبر و پتروشیمی تا ۲۰ اردیبهشت بهطور کامل از طریق تعرفه های مصوب تأمین خواهد شد. همچنین میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی که سال گذشته حدود ۱۰۰ مگاوات بود، امسال بنا بر درخواست این صنایع به حدود ۹۰۰ مگاوات رسیده است.
وی همچنین اعلام کرد: از ۲۱ اردیبهشت امکان تأمین انرژی مورد نیاز صنایع از طریق تابلوی برق آزاد و برق سبز فراهم خواهد شد و دارندگان نیروگاهها دارای ظرفیت عرضه میتوانند برق تولیدی خود را در این تابلوها عرضه کنند. به گفته او، این سازوکارها زمینه بازگشت سرمایه و توسعه سرمایهگذاری در حوزه تولید برق را تقویت میکند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میزان برق تحویلی به شهرکهای صنعتی نیز به سطح سال گذشته رسیده و نشاندهنده افزایش فعالیت واحدهای تولیدی و تداوم حمایت وزارت نیرو از بخش صنعت است.
رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرد با همکاری صنایع و تأمینکنندگان برق، روند افزایشی تحویل انرژی به واحدهای تولیدی در سال جاری ادامه یافته و به پایداری تولید و رشد صنعتی کشور کمک کند.
رشد معاملات برق در بورس انرژی با ابلاغ آییننامه جدید سرعت میگیرد
رجبیمشهدی با اشاره به روند توسعه بازار برق در بورس انرژی گفت: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، سهم فروش برق در بورس باید تا پایان این برنامه به ۶۰ درصد برسد.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار، سهم فروش برق از طریق بورس انرژی در سال گذشته حدود ۳۸ درصد بوده که بیانگر روندی تدریجی، اما رو به رشد است.
رجبیمشهدی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای تسریع این روند تصریح کرد: آییننامه بند «ب» ماده ۴۳ به تصویب رسیده و بهزودی ابلاغ میشود. این آییننامه میتواند نقش مهمی در تقویت معاملات برق داشته باشد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: با اجرای این آییننامه، فرآیند خرید و فروش برق در بورس تسهیل میشود و انتظار میرود حجم معاملات به شکل قابل توجهی افزایش یابد. این موضوع شفافیت بیشتر، رقابتپذیری بالاتر و بهبود کارایی در صنعت برق کشور را به دنبال خواهد داشت.