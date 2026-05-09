به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرمربی تیم ملی پاراشنا گفت: دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنای کشور با حضور ۸ ملی پوش در مجموعه ورزشی پانزده خرداد مشهد در حال برگزاری است.

مهدی ضیایی افزود: ملی‌پوشان از میان ۲۸ نفر از مدال آوران مسابقات کشوری و قهرمانان دوره‌های قبلی مسابقات آسیایی انتخاب شدند.

وی گفت: قرار است اردو‌های تیم ملی تا مسابقات پاراآسیایی ناگویای ۲۰۲۶ ژاپن به صورت پیوسته برگزار شود.