دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنا از هفتم اردیبهشت ماه به مدت سه هفته در مشهد درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرمربی تیم ملی پاراشنا گفت: دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنای کشور با حضور ۸ ملی پوش در مجموعه ورزشی پانزده خرداد مشهد در حال برگزاری است.
مهدی ضیایی افزود: ملیپوشان از میان ۲۸ نفر از مدال آوران مسابقات کشوری و قهرمانان دورههای قبلی مسابقات آسیایی انتخاب شدند.
وی گفت: قرار است اردوهای تیم ملی تا مسابقات پاراآسیایی ناگویای ۲۰۲۶ ژاپن به صورت پیوسته برگزار شود.