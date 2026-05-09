مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: امسال بیش از ۵ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان به کشت محصولات کم آب بر از جمله سیاه دانه اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، توکل آبشناس افزود: «سیاه دانه» هم یکی از محصولات مقاوم به خشکی است که میتواند در تناوب با غلات قرار بگیرد و موجب افزایش درآمد کشاورزان دیم شود.
او تصریح کرد: یکی از کشاورزان این شهرستان با این هدف ۱۰ هکتار از زمینهای کشاورزی خود را به کشت این محصول ارزشمند اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه سیاهدانه به دو روش آبی ودیم کشت میشود گفت: علاوه بر مصارف داروئی این گیاه از کنجاله سیاه دانه با داشتن پروتئین و فیبر خام به عنوان مکمل غذایی برای انسان و دام هم استفاده میشود.