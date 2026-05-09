مدیرکل بهزیستی مازندران از بازگشایی سامانه دانشجویی سازمان بهزیستی کشور برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران از بازگشایی سامانه دانشجویی سازمان بهزیستی کشور برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد و بر لزوم ثبتنام بهموقع دانشجویان تحت پوشش تأکید کرد.
رقیه رحمانی با اعلام نشانی سامانه به آدرس student.behzisti.net گفت: تمامی دانشجویان تحت پوشش که فرآیند انتخاب واحد خود را به پایان رساندهاند، موظفند طبق روال سالیان گذشته به این سامانه مراجعه کرده و مدارک مربوط به انتخاب واحد و صورتحسابهای واریزی خود را با دقت بارگذاری کنند.
وی با تاکید بر محدودیت زمانی موجود، خاطرنشان کرد: فرصت نهایی برای ثبت و تکمیل مدارک در سامانه تا ۳۱ اردیبهشتماه سال جاری تعیین شده است و با توجه به فرآیندهای سیستمی سازمان، این تاریخ تمدید نخواهد شد و از این موعد به بعد، سامانه جهت بررسیهای نهایی بسته میشود.
رحمانی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواستها، افزود: پس از اتمام مهلت ثبتنام، کارشناسان ما بلافاصله بررسی مدارک را آغاز خواهند کرد و در صورت وجود هرگونه نقص در مستندات بارگذاری شده، مراتب به اطلاع دانشجویان خواهد رسید تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کنند و پس از تائید نهایی مدارک، فرآیند واریز کمکهزینه شهریه تحصیلی به حساب دانشجویان انجام میپذیرد.
مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان از دانشجویان گروه هدف خواست جهت جلوگیری از ترافیک سامانه، ثبت مدارک خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا در روند پرداخت شهریه آنان تأخیری ایجاد نشود.