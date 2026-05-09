به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معاون اسناد کتابخانه ملی در این مراسم با اشاره به روند آسیب شناسی در اداره کل اسناد در یک سال گذشته گفت : یک کارگروه مقررات اسناد ملی با هدف بازنگری اصلاح و روزآمدسازی روزآمد سازی مقررات اسناد ملی روزآمدسازی مقررات اسناد ملی تشکیل و در طی 25 جلسه ، هشت مورد برای تصویب به شورای اسناد ملی پیشنهاد شد .

علیرضا دباغی افزود : با توجه به اهمیت نظارت بر فعالیت دستگاه های مشمول قانون اسناد ملی ، برنامه های نظارتی ویژه ای به اجرا در آمد که دستگاه ها تکلیف اسناد راکد خود را مشخص کنند .

وی گفت :این بررسی ها منجر به اعلام تخلف در یک دستگاه و طرح آن در هیئت رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوطه شد و در سایر موارد با ورود سازمان اسناد و هشدار به موقع از بروز تخلف جلوگیری کردیم .

معاون اسناد کتابخانه ملی گفت :پایش بایگانی های راکد ، فراهم آوری ارزش یابی اسناد و اداره کل حفاظت و مرمت بایگانی و ارائه گزارشهای لازم از جمله این برنامه ها بود .

وی افزود :همکاری معاونت های مرتبط در این خصوص از جمله معاونت فناوری و منابع دیجیتال باعث شد تا دویست هزار پرونده رقمی از نظر تعیین سطح دسترسی بررسی و در آرشیو ملی دیجیتال سازی شود .

دباغی گفت : با توجه به تاریخ چهار هزار ساله ایران وب سایتی برای شناسایی اسناد موجود به زبان های فارسی در سایر کشورها تشکیل شده است که باعث شده تا این اسناد کشف شود که نکته جالب در این بین کشف اسنادی به زبان فارسی در برزیل بوده است .

معاون اسناد کتابخانه ملی گفت : ایجاد سامانه یکپارچه از دغدغه های سازمان اسناد است که با جامعیت و یکپارچگی طیف گسترده مخاطبان را تحت پوشش قرار دهد .

وی افزود : تغییرات ساختاری در آرشیو ملی هم که از هفت سال گذشته کلید خورده و ساماندهی مخازن که از سال قبل شروع شده از جمله اقدامات مهم در این زمینه است .

سال گذشته ، مطالعات آرشیوی و طرح های مختلفی از جمله طراحی جایزه سیروس پرهام در راستای حفظ میراث مکتوب و اسناد در کتابخانه ملی کلید خورد.