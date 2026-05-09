تجلیل از پرچمداران دانایی و سفیران معروف در یاسوج
سفیران معروف در قالب طرح تحولآفرین «چهل مدرسه، چهل گفتوگو» در کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سومین آیین باشکوه تجلیل از فرهنگیان با رویکردی نوین و با هدف پاسداشت همزمان مقام شامخ «معلم» و نقشآفرینی آنان به عنوان «سفیران معروف»، با حضور مقامات ارشد کشوری و استانی در میان استقبال کمنظیر مردم یاسوج برگزار شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در حاشیه این مراسم باشکوه از اجرای قدرتمند طرح «سفیران معروف» به عنوان یکی از کلیدیترین برنامههای ابتکاری این ستاد در حوزه آموزش و پرورش خبر داد.
حجتالاسلام حمزه پیشقدم، با اشاره به روند تکاملی این طرح گفت: این طرح، از سال ۱۴۰۲ در مدارس استان آغاز شد و در قالب آن از معلمان، مدیران مدارس و طلاب فعال در طرح امین که دغدغه اصیل ترویج فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را دارند، تجلیل شده است.
وی با بیان اینکه در سال نخست اجرای این طرح هدفمند، هشتاد نفر از معلمان دغدغهمند و پیشگام از هشتاد مدرسه شناسایی شدند ادامه داد: در مرحله دوم این طرح نیز بیش از دویست نفر تجلیل و تکریم شدند.
حجتالاسلام پیشقدم با تأکید بر استمرار این حرکت فرهنگی، افزود: در سال سوم اجرای این طرح، برنامه خلاقانه دیگری با عنوان «چهل مدرسه، چهل گفتوگو» از ابتدای سال تحصیلی کلید خورد که تا این لحظه بیش از ۲۷ مدرسه از سراسر استان با ستاد در اجرای دقیق آن همکاری مستمر داشتهاند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: در این برنامه دبیران، معاونان و مسئولان امور بانوان با حضور میدانی در مدارس، با دانشآموزان به صورت چهرهبهچهره گفتوگو کرده و با سعه صدر به پرسشها و دغدغههای فکری آنان پاسخ دادند.
حجتالاسلام پیشقدم افزود: در راستای ترویج فرهنگ نماز، بیش از 10 مدرسه به چادر نماز و تجهیزات نمازخانهای مجهز شدند و همچنین بیش از 10 دانشآموز و معلم نیازمند از طریق حمایتهای ستاد در طرح کمک به تهیه جهیزیه مورد حمایت مادی و معنوی ستاد قرار گرفتند.
حجتالاسلام پیشقدم از همراهی و پشتیبانی مدیرکل آموزش و پرورش و معاونتهای ای سازمان قدردانی کرد و ادامه داد: امید است با تلاش مربیان و مدیران نسلی خلاق و دغدغه مند برای اجرای فریضه امر به معروف پرورش دهیم.