به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور یافتند که در پایان ۶ تیم مستقیم به دور پلی آف صعود کردند و ۴ تیم بعدی (رده‌های ۷ تا ۱۰) در مرحله پلی - این به مصاف هم رفتند و در پایان تیم برتر (موناکو) به پلی آف راه یافت. دور پلی آف به صورت ۳ برد از ۵ بازی برگزار می‌شود و نتایج دیدار‌ها به این شرح اعلام شد:

* دیدار چهارم:

ژالگیریس لیتوانی ۹۰ - ۹۴ فنرباغچه بکو ترکیه (وقت اضافه) ۱ - ۳ به سود فنرباغچه

والنسیا بسکت اسپانیا ۸۶ - ۸۹ پاناتینایکوس یونان ۲ - ۲

- پیش از این تیم المپیاکوس یونان با برتری ۳ - ۰ مقابل موناکو فرانسه به نیمه نهایی صعود کرد.