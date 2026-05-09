دستگاه های اجرایی لرستان زیر ذره بین نظارت قضایی
معاون قضایی دادگستری لرستان بر صیانت از حقوق شهروندی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون قضایی دادگستری کل لرستان و دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی در استان،بر ضرورت پایبندی همه ی دستگاهها به قانون، رعایت کرامت انسانی و پاسخگویی شفاف در فرآیندهای اداری و قضایی تأکید کرد و گفت: صیانت از حقوق مردم، وظیفهای همگانی است و همه ی نهادها باید برای تحقق عدالت به قانون و مقررات پایبند باشند.
فخرالدین کردعلیوند با اشاره به برنامههای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی گفت: نظارت میدانی بر چگونگی رفتار مأموران، بررسی نگهداری متهمان در بازداشتگاهها، رصد چگونگی ارائه ی خدمات در ادارات و تکریم اربابرجوع در دستور کار هیئت نظارت استان قرار گرفته است.
وی با تأکید بر تأمین امنیت روانی و اجتماعی مردم بر اساس عدالت و قانونمداری در همه ی سطوح جامعه گفت:دستگاه قضایی استان با همکاری دیگر ارگانها، با هرگونه تخلف منجر به تضییع حقوق شهروندی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.