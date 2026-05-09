رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از راهاندازی کانال آموزشی «کودک یاران» با هدف استمرار و ارتقای آموزشهای غیرحضوری ویژه نوآموزان دوره پیشدبستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،حجتالله نادری گفت: این کانال با هدف حفظ پویایی فرآیند آموزش و تداوم ارائه خدمات آموزشی به نوآموزان در شرایط غیرحضوری ایجاد شده است.
وی با اشاره به اهمیت آموزشهای پایه در سالهای آغازین یادگیری افزود: فراهم کردن بسترهای آموزشی مناسب برای کودکان در دوره پیشدبستانی، نقش مهمی در شکلگیری مهارتهای شناختی، اجتماعی و عاطفی آنان دارد؛ از این رو تلاش شده است با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی، امکان دسترسی خانوادهها به محتوای آموزشی استاندارد فراهم شود.
نادری با بیان اینکه کانال «کودک یاران» به نشانی @koodakyaran_chb در پیامرسانها در دسترس مخاطبان قرار گرفته است، گفت: در این بستر مجازی، مربیان توانمند کودکستانها به همراه کارگروههای تخصصی تولید محتوا، فعالیتها و آثار آموزشی متنوعی را تهیه و بارگذاری میکنند تا خانوادهها بتوانند از این منابع برای آموزش نوآموزان در دورههای پیشیک و پیشدو بهرهمند شوند.
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان گفت: محتوای ارائهشده در این کانال شامل فعالیتهای آموزشی، بازیهای هدفمند، قصهگویی، شعر و سرود، تمرینهای تقویت مهارتهای حرکتی و شناختی و همچنین پیشنهادهایی برای تعامل مؤثر والدین با کودکان است که با رویکرد آموزشی و تربیتی مناسب سنین پیشدبستانی تهیه میشود.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مربیان خلاق و متخصص کودکستانها در تولید محتوا، علاوه بر ارتقای کیفیت آموزشها، زمینه تبادل تجربه و گسترش فعالیتهای نوآورانه در حوزه تعلیم و تربیت کودک را فراهم میکند.
نادری با دعوت از خانوادهها و مربیان برای استفاده از این ظرفیت آموزشی گفت: مشارکت فعال والدین در کنار مربیان میتواند به تقویت فرآیند یادگیری نوآموزان کمک کند و زمینه رشد همهجانبه کودکان در سالهای نخست تحصیل را فراهم سازد.