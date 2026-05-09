رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با تاکید بر لزوم روایتگری سازندگی در جامعه، از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارائه گزارش‌های متعدد و موفقیت این سازمان در اطلاع‌رسانی تقدیر کرد و آن را پیشتاز در این زمینه در دولت چهاردهم خواند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما الیاس حضرتی، در نشست شورای اطلاع‌رسانی که به میزبانی سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، افزود: اکنون زمان آن رسیده که وارد فصل روایت سازندگی در بخش روانی جامعه شویم و حوزه محیط زیست هم یکی از بخش‌های معنوی جامعه است که در اطلاع رسانی و روایتگری از پیش از جنگ تاکنون موفق بوده و این جای تبریک برای مجموعه دولت و سازمان حفاظت محیط زیست دارد.

وی با اشاره به دوران جنگ دوازده روزه و پس از آن و همچنین جنگ ۴۰ روزه، اقدامات دولت را در بخش‌های پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، اطلاع‌رسانی در مورد کالا‌های اساسی، و همچنین حوزه‌های خدماتی و نظارتی از جمله محیط زیست، سربلندانه توصیف کرد و افزود: توانستیم اطلاع رسانی به موقع و روایت مناسبی از شرایط داشته باشیم و این نقطه قوتی برای ما بود.

حضرتی در تقدیر از فعالیت‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه اطلاع‌رسانی، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست در طول نزدیک به دو سال فعالیت دولت جزء معدود سازمان‌هایی بودند که بیش از ۵ بار در دولت ارایه گزارش داشتند و این در حالیست که بسیاری از وزرا و اعضای دولت تنها یکبار فرصت ارایه گزارش داشتند.

وی همچنین پشتوانه نهاد‌های مردمی و مدنی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست را از دیگر نقاط قوت وی برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور شخصیت‌ها و افراد برجسته در شورای اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست این ظرفیت را ایجاد کرده است تا بتوانید روایت‌ها و قصه‌هایی از جنگ تهیه کنید که در شان مردم و میهن عزیزمان باشد.

این نشست با هدف بررسی راهکار‌های تقویت روایتگری سازندگی و تقدیر از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه اطلاع‌رسانی برگزار شد.