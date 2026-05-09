رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند با معاون دانشگاه سری ناخارین ویروت در این کشور دیدار کردند و بر گسترش همکاریهای مشترک، برنامهریزی برای تولید محتوای علمی و رسانهای و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و شبکههای ارتباطی برای انتقال دقیق تحولات ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی زارع بی عیب، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خانم پورپَن پروِنگجیت معاون دانشگاه سری ناخارین ویروت از فعالان حوزه آموزش عالی و رسانه دیدار و گفتوگو کردند.
در ابتدای این دیدار، خانم پروِنگجیت با اشاره به اهمیت نقش دانشگاهها و مراکز علمی در شکلدهی افکار عمومی گفت: فضای علمی باید محلی برای شنیدن روایتهای مختلف و بررسی منصفانه تحولات جهانی باشد و در شرایط کنونی، بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران علاقهمندند واقعیتهای مربوط به تحولات منطقه غرب آسیا را فراتر از روایتهای کلیشهای رسانهای دنبال و از اینرو، برگزاری نشستهای علمی و تحلیلی میتواند به ارتقای آگاهی و درک عمیقتر نسل جوان کمک کند.
معاون دانشگاه سری ناخارین ویروت افزود: ارتباط مستمر با دانشجویان خارجی، اساتید و فعالان فرهنگی از کشورهای مختلف، این امکان را فراهم ساخته که مسائل انسانی و فرهنگی مرتبط با ایران در فضایی آرام و علمی مطرح شود.
وی اظهار داشت: بسیاری از مخاطبان بینالمللی زمانی که از نزدیک با ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران آشنا میشوند، نگاه متفاوتتری نسبت به تحولات منطقه پیدا کرده و این موضوع اهمیت دیپلماسی فرهنگی و گفتوگوی مستقیم را دوچندان میسازد.
خانم پروِنگجیت بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانههای نوین و شبکههای ارتباطی برای انتقال پیامهای انسانی و صلحطلبانه تأکید کرد و گفت: در جهان امروز، افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر روایتهای رسانهای قرار دارد؛ از اینرو تولید محتوای دقیق، مستند و انسانی میتواند در کاهش سوءبرداشتها و ایجاد همدلی مؤثر باشد لذا این آمادگی است که از طریق شبکههای ارتباطی و رسانهای مرتبط، زمینه انعکاس دیدگاههای علمی و انسانی مطرحشده در این نشست را فراهم سازد.
زارع بی عیب با تأکید بر اهمیت روایت دقیق و مسئولانه از تحولات، گفت: در شرایط پیچیده کنونی، نقش نخبگان دانشگاهی، اساتید و کنشگران رسانهای در تبیین واقعیتها بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا اطلاعرسانی باید مبتنی بر تحلیلهای عمیق، پرهیز از سطحینگری و توجه به ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی تحولات باشد تا بتواند درک درستتری در مخاطبان ایجاد کند.
وی همچنین، گفت: تقویت ارتباط مستقیم با مردم از طریق برنامههای گفتوگومحور و اطلاعرسانی شفافتر که باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان مردم و نهادهای مسئول شده و در واقع این اقدام پاسخی به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط حساس تلقی میشود.
در پایان این دیدار، بر گسترش همکاریهای مشترک، برنامهریزی برای تولید محتوای علمی و رسانهای، و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و شبکههای ارتباطی برای انتقال دقیق و مؤثر تحولات ایران تأکید و همچنین مقرر شد زمینه برگزاری نشستها و مصاحبههای تخصصی در آینده نزدیک فراهم شود.