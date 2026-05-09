چهار نماینده والیبال در فهرست برترینهای ورزش سال ۱۴۰۴ ایران قرار دارند و علاقمندان برای رای به آنها میتوانند از اپلیکیشن روبیکا یا سامانه پیامکی اقدام کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخاب برترین ورزشکاران (قهرمان ایران) از طریق سامانه پیامکی و اپلیکیشن کار خود را آغاز کرده است.
با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان در سالی که گذشت، شعار این دوره از قهرمان ایران «پاسداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان» است و صحنههای غرور انگیز و قابهای تماشایی از اهتزاز و احترام به پرچم مقدس کشورمان رنگ و بوی ویژه ایی به این دوره از قهرمان ایران داده است.
فرصت رای گیری برای انتخاب برترین ورزشکاران سال ۱۴۰۴ همزمان با اختتامیه قهرمان ایران در هفته اول خردادماه به پایان میرسد.
فهرست نمایندگان والیبال به قرار زیر است:
زیباترین صحنه: سلام نظامی تیم ملی والیبال مردان ایران با کد ۵۰۸
برترین تیم: تیم ملی والیبال جوانان با کد ۴۰۴ (قهرمان جهان ۲۰۲۵)
برترین مربی: غلامرضا مومنی مقدم با کد ۳۰۶ (سرمربی تیم ملی جوانان)
قهرمان فردا: سید متین حسینی با کد ۶۰۳ (دریافت کننده تیم ملی جوانان)