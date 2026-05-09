به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: عید فطر امسال و در ایام جنگ رمضان مردم نیکوکار مازندران ۱۸۵ میلیارد تومان زکات فطریه و کفارات عمد و غیرعمد پرداخت نمودند.

میثم معافی با اشاره به اینکه ۲۵۴۰ پایگاه ثابت و سیار در مراکز شهرها، بخش‌ها و روستا‌های سراسر استان شامل مراکز نیکوکاری، مساجد و محله‌های برپایی نماز عید فطر کار جمع آوری زکات فطره را بر عهده داشتند افزود: از این مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان فطریه عام،۱۳ میلیاردتومان فطریه سادات و ۷ میلیارد تومان کفارات بوده است.

وی گفت: وجوه فطریه و کفارات جمع آوری شده در جهت مسائل درمانی، فرهنگی، معیشت، مسکن، جهیزیه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای نیازمندان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با تشکر از همراهی و مشارکت مردم نوعدوست استان بیان داشت: سال گذشته ۹۱ میلیارد تومان فطریه و کفارات در استان جمع آوری شد که این رقم امسال ۱۰۳ درصد رشد داشته است.